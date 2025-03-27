То, о чем мы никогда не забудем: о цене освобождения и возрождения Карабаха

Автор: Акпер Гасанов

Хиросима была разрушена атомной бомбой, а Агдам в течение 30 лет разобрали по камням воры, грабители, армянские мародеры.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с жителями села Сарыджалы Агдамского района, переехавшими в новые дома.

Это правда, которую не хотят слышать не только в Армении, причем как нынешние так и прежние власти этой страны, но и союзники, покровители страны-оккупанта.

Они не хотят слышать о том, что Агдам до оккупации был одним из экономически развитых регионов Азербайджана, специализировавшимся на сельском хозяйстве, виноделии и промышленности. И о том, что полное разрушение инфраструктуры города привело к десятилетиям упущенных экономических возможностей. Правда же состоит в том, что Агдам был практически стёрт с лица земли. Большинство зданий, включая жилые дома, школы, больницы, мечети, культурные объекты, было разрушено или разобрано на стройматериалы.

Город получил неофициальное название "Кавказская Хиросима" из-за его полного опустошения. А еще, в результате оккупации Агдама, прилегающих территорий нашей страны армянскими вооруженными силами, около 143 000 человек были вынуждены покинуть город и стать вынужденными переселенцами. Это была классическая этническая чистка.

Кроме того, имели место и массовые разрушения привели к деградации окружающей среды. Территория города и окрестностей была заминирована, что делала её опасной для жизни и ведения хозяйства. Вот, с чем пришлось столкнуться Азербайджану. Но, наша страна преодолела все преграды. Агдам, как и все ранее оккупированные территории Азербайджана, были освобождены в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе.

Освобождены ценой жизни тысяч наших шехидов. И об этом никому и никогда не стоит забывать. В том числе и тем адвокатам Армении, которые аплодируют "миролюбию" официального Еревана. И тем, кто сетует на "нежелание Азербайджана подписывать мирный договор с Арменией". Кто нас к этому призывает? Те, кто так и не ввел против Армении каких-либо санкций за оккупацию 20% территории Азербайджана, за бесконечное число преступлений против нашей страны и нашего народа, за игнорирование четырех известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН?

А с кем, простите, его подписывать мирный договор? С теми, кто орал в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка", кто спровоцировал сначала столкновение на условной армяно-азербайджанской границе летом 2020 года, а потом и 44-дневную войну? С теми, кто отдал приказ, в ходе 44-дневной войны, наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам, убив и ранив наших стариков, женщин, детей? С теми, кто продолжал оказывать финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам и после окончания 44-дневной войны? С теми, кто не желает вносить изменения в конституцию Армении, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану? Озвучиваю все эти вопросы, по сути риторические, чтобы было понятно, сколь широкий жест делает официальный Баку, инициируя мирные переговоры с официальным Ереваном и осуществляя конкретные шаги на пути к миру.

Но совершенно прав представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, который в интервью аргентинскому изданию Perfil призвал армянскую ускорить процесс подписания мирного соглашения и отметил, что эта возможность не будет вечной. Наша страна уже продемонстрировала всему миру свою способность достигать всех поставленных целей, действуя вопреки планам Армении, мирового армянства и даже ведущих мировых держав, которые мечтали иметь вечно "замороженный" армяно-азербайджанский конфликт.

А еще, наша страна продемонстрировала, как она способна восстанавливать свои освобожденные территории, не имея существенной финансовой поддержки со стороны ведущих мировых держав. Да, Азербайджан восстанавливает Агдам, Шушу, все наши освобожденные территории, тратя на это миллиарды манатов. И Президент нашей страны Ильхам Алиев, сегодня поведал о масштабах этой колоссальной, восстановительной работы.

"В постоккупационный период были сданы в эксплуатацию многие важные инфраструктурные объекты, в первую очередь, дороги. Реконструирована дорога Агдам-Барда. Даже в советское время такой красивой дороги не было. Строится дорога Агдам-Ханкенди. Как и дорога Барда-Агдам, она будет четырехполосной. Прокладывается железная дорога, наверное, она будет сдана в эксплуатацию в этом году. То есть до Агдама можно будет легко добраться по железной дороге. Строится вокзальный комплекс. Восстановлена Агдамская мечеть", - отметил глава государства.

И это были слова политического деятеля мирового масштаба, который войдет в новейшую историю Азербайджана, как Освободитель Карабаха и как тот, кто его, по сути, заново строит.