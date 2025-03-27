Макроновская Франция не является безопасным местом для евреев.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Israel National News, посвященной жестокому антисемитскому нападению на Арье Энгельберга, главного раввина французского Орлеана.

Как пишет издание, инцидент вазвалширокое осуждение среди еврейских общин по всему миру, а также резкую критику действий французского правительства в отношении растущего антисемитизма.

Напомним, что Энгельберг подвергся нападению на глазах у своего сына, когда возвращался из синагоги. Его избил и укусил в плечо местный житель, который был позже опознан с помощью камер видеонаблюдения и арестован.

Israel National News отмечает, что одним из тех, кто резко осудил нападение, является раввин сефардской еврейской общины в Баку - Замир Исаев.

"Нападение на раввина Орлеана - это подлый поступок. Франция становится опасным местом для евреев. Левое правительство только делает заявления, не принимая никаких мер для защиты общины", - приводит издание слова Исаева.

Как говорится в статье, ссылаясь на мнение раввина, именно ультраправые во Франции активно поддерживают еврейский народ. Ожидается, что на этой неделе лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла прибудет в Израиль для участия в Международной конференции по борьбе с антисемитизмом. Представитель партии впервые примет участие в таком мероприятии.

По словам Исаева враждебность к Израилю как суверенному и обороняющемуся государству и враждебность к Азербайджану, толерантной и сильной стране, со стороны французского правительства - это две стороны одной медали.

Раввин критиковал политику Франции и в прошлом, особенно после того, как МИД Франции выразил поддержку решениям Международного уголовного суда против израильских чиновников. В Азербайджане также решительно отвергли обвинения Парижа в том, что Баку "причастен к волнениям в Новой Каледонии".

В заключение Israel National News подчеркивает, что теперь, когда нападавший на раввина Энгельберга находится под стражей, еврейская община Франции продолжает призывать к реальным действиям по обеспечению безопасности евреев на улицах, ибо слов недостаточно - "В мире видят, кто действительно поддерживает еврейский народ, а кто просто говорит".