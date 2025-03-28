Даже выпендриваться не умеет

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян угодил в очередной скандал.

Day.Az представляет публикацию:

Недотепа - это для него комплимент. Никол Пашинян опять угодил в скандал, на этот раз с участием грузин.

Воваевич решил выпендриться перед подписчиками фактом о том, что в Армении заработал интернет от Маска - Starlink.

Сказано - сделано. Открыл сайт, сбацал скриншот, накатал пост - ликуйте, подписчики!

Не учел, правда, один нюанс. На карте Старлинк Абхазия и Южная Осетия указаны ВНЕ территории Грузии - о чем естественно, Пашиняну сразу напомнили в комментариях.