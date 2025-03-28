https://news.day.az/politics/1740219.html Даже выпендриваться не умеет - Пашинян опять угодил в скандал - ФОТО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян угодил в очередной скандал. Day.Az представляет публикацию: Недотепа - это для него комплимент. Никол Пашинян опять угодил в скандал, на этот раз с участием грузин.
Даже выпендриваться не умеет - Пашинян опять угодил в скандал - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян угодил в очередной скандал.
Day.Az представляет публикацию:
Недотепа - это для него комплимент. Никол Пашинян опять угодил в скандал, на этот раз с участием грузин.
Воваевич решил выпендриться перед подписчиками фактом о том, что в Армении заработал интернет от Маска - Starlink.
Сказано - сделано. Открыл сайт, сбацал скриншот, накатал пост - ликуйте, подписчики!
Не учел, правда, один нюанс. На карте Старлинк Абхазия и Южная Осетия указаны ВНЕ территории Грузии - о чем естественно, Пашиняну сразу напомнили в комментариях.
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