Армянские популисты обиделись

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о популизме армянского депутата.

Day.Az представляет публикацию:

Забавная ситуация: армянский парламентарий Саркис Ханданян обиделся за то, что Баку отверг его популистское предложение.

Ханданян возглавляет парламентский комитет по внешней политике - и предложил провести встречу на границе с азербайджанским таким же парламентским комитетом. В Баку Ханданяна послали подальше и назвали его горе-идею популизмом.

Об этом, собственно, Ханданян сейчас и переживает - аж отдельный пост в Х накатал.

А чего обижается-то? Между странами нет никаких отношений, даже мирный договор хоть и есть, но не подписан. Что обсуждать депутатам друг с другом? Вопросы, связанные с подписанием? Так это вообще не в их компетенции. А если не мирный договор, то что?

Или Ханданян не понимает, что эта встреча превратится в чаепитие под камеры? Понимает. И что тогда, его идея - не популизм? Популизм.

Так а чего обижаешься тогда, дурачок?