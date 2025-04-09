Очередная провокация Армении на границе

8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Йухары Шорджа Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сказали в ведомстве.