https://news.day.az/politics/1743261.html Очередная провокация Армении на границе 8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Йухары Шорджа Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Очередная провокация Армении на границе
8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Йухары Шорджа Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сказали в ведомстве.
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