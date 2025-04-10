Французы утратили веру в Макрона

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, к которому когда-то избиратели относились как к влиятельной политической фигуре, теперь доверяет лишь каждый четвертый француз.

Как передает Day.Az, такие данные приводит Politico, ссылаясь на аналитика Центра политических исследований Sciences Po в Париже Брюно Котре.

Как отмечает издание, недовольство огромно, и оно присутствует не только среди сторонников "Национального объединения" и "Непокоренной Франции". Французская демократия показала себя неэффективной.

Кроме того, данные проведенного Sciences Po исследования, согласно которому лишь 28% французов считают, что демократия в их стране работает хорошо.

Эта цифра существенно ниже, чем в Италии, Германии и Нидерландах.

В статье Politico подчеркивается, что избиратели не верят в способность Макрона предотвратить надвигающийся парламентский кризис, а также принять решительные меры в отношении конфликта в Украине.

Не верят французы и в то, что президент сможет жестко ответить на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины.