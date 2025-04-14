https://news.day.az/politics/1744824.html Кавелашвили летит в Азербайджан Президент Грузии Михеил Кавелашвили 15-16 апреля совершит официальный визит в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщили в администрации президента Грузии. В ходе визита планируется проведение ряда встреч и переговоров с официальными лицами Азербайджана.
Кавелашвили летит в Азербайджан
Президент Грузии Михеил Кавелашвили 15-16 апреля совершит официальный визит в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в администрации президента Грузии.
В ходе визита планируется проведение ряда встреч и переговоров с официальными лицами Азербайджана.
В состав грузинской делегации во главе с президентом входят заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и члены парламента Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев.
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