Кавелашвили летит в Азербайджан

Президент Грузии Михеил Кавелашвили 15-16 апреля совершит официальный визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в администрации президента Грузии.

В ходе визита планируется проведение ряда встреч и переговоров с официальными лицами Азербайджана.

В состав грузинской делегации во главе с президентом входят заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и члены парламента Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев.