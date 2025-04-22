Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана раскрыло факты разоблачения армянских фальсификаций и плагиата

С 2016 года Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана продолжает издание книг и брошюр серии "Одежда украшает и разоблачает", направленных на разоблачение армянских фальсификаций.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на брифинге для журналистов председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов.

Он отметил, что в 2024 году в рамках данной серии Агентством были подготовлены и изданы новые книги на азербайджанском и русском языках: "Qərbi Azərbaycan torpaqları qədim və klassik mənbələrdə və DNT-analiz" и "Земли Западного Азербайджана в древних и классических источниках и ДНК-анализ" (автор - К. Иманов).

Иманов также сообщил о распространении совместного заявления Агентства и Министерства культуры Азербайджана по поводу присвоения армянской стороной музыкальных фрагментов из комедии великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" ("O olmasın, bu olsun") и других произведений азербайджанской музыки.

В заявлении выражается решительный протест против размещения на платформе YouTube музыкального фрагмента из комедии "Не та, так эта" под авторством армянского композитора Арно Бабаджаняна под названием "Танец Вагаршапата".

В документе также содержится требование восстановить авторские права Узеира Гаджибейли и устранить случаи массового присвоения элементов азербайджанского культурного, в частности музыкального, наследия на территории Армении или ее субъектами.

Председатель отметил, что слова песни "Карабах" ("Qarabağ" - "Anadır arzulara hər zaman Qarabağ"), автором слов и музыки которой является азербайджанский композитор Бахрам Насибов, были изменены армянским исполнителем Гором Епремяном и размещены на платформе YouTube под названием "Sirun jan" с пометкой "Armenian Folk" ("армянская народная песня").

"В результате мер, принятых Агентством, песня, представленная армянином Гором Епремяном как армянское произведение, была удалена с платформы YouTube, а также с цифровых музыкальных платформ, таких как YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и других.

В связи с этим случаем Агентство распространило обширный комментарий 9 июля 2024 года, а 10 июля совместное заявление Агентства и министерства культуры", - подчеркнул он.

К.Имамов отметил, что песня под названием "Yarımgilə", музыка к которой принадлежит азербайджанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Джаванширу Гулиеву, а текст составлен из баяты, была искажена армянским исполнителем Минасом Ованесяном (Mino) и исполнена им под названием "Xrovel e im yare", после чего была размещена на платформе YouTube.

"Агентство также пресекло этот факт присвоения, и исполненная Минасом Ованесяном (Mino) песня "Xrovel e im yare" была удалена с пяти страниц на платформе YouTube.

На странице под названием "Behrooz Abshar" на платформе YouTube были размещены как армянские музыкальные произведения, исполненные народной артисткой Азербайджана Шовкет Алекперовой следующие песни "Yar gəldi, yar" (музыка - композитор Адиль Герай, слова - Али Карим), "Töhfə" (музыка - композитор Фирангиз Бабаева, слова - Баба Везироглу), "Getmə amandır" (музыка - Гаджи Ханмамедов, слова - ашуг Алескер), "Yavaş-yavaş" (музыка - Назиль Гямярлинский, слова - Бахтияр Вахабзаде), "Bayram şamları" (музыка - композитор Джахангир Джахангиров, слова - Шихали Гурбанов).

В результате принятых Агентством мер все эти песни были удалены с указанной страницы на платформе YouTube", - добавил он.