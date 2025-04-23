Исторический выбор Азербайджана: великое завтра куется сегодня

Автор: Акпер Гасанов

В ходе государственного визита в Пекин Президента Азербайджана Ильхама Алиева было подписано совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнёрства c Китайской Народной Республикой - одной из ведущих мировых держав. Подписание данного документа приобретает особую значимость на фоне текущих геополитических процессов, когда страны глобального Юга оказываются в центре внимания, когда ведутся оживленные дискуссии о построении нового мирового порядка.

Еще в прошлом году, когда глава нашего государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане перед началом 24-го заседания Совета глав государств-членов ШОС, было объявлено об установлении стратегического партнёрства между Китаем и Азербайджаном. И вот сегодня, в Пекине, в рамках государственного визита в КНР Президента Ильхама Алиева, было подписано совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнёрства между нашим странами.

Следующий уровень отношений между Азербайджаном и КНР - стратегический союз. Предположу, что в итоге мы увидим и заключение такого рода документа. Потому, что Азербайджан, являясь безусловным политическим, экономическим и военным лидером Южного Кавказа представляет особый интерес для Китая. А ещё, Азербайджан является примером стабильно, уверенно развивающегося государства.

Посмотрите на то, что происходило в соседних Армении и в Грузии. Эти страны кардинально меняли свой геополитический курс, там имели и имеют по сей день место внутриполитические разборки. А Китай это страна, где мыслят глобальными категориями, на десятки лет вперед. И для такого планирования, безусловно, важна внутриполитическая стабильность в странах, которые Пекин выбирает себе в стратегические партнеры.

В итоге, Азербайджан снова стал первопроходцем. Грузия и Армения не вышли на уровень стратегического партнерства с Китаем. Азербайджан же подписал сегодня настолько детальный, обширный, глубокий документ, что можно констатировать практическое отсутствие направлений, которые бы не затронуло заявление об установлении всестороннего стратегического партнёрства с КНР.

Безусловно, особую значимость имеет первый пункт данного заявления. В нем говорится, что стороны твердо поддерживают друг друга в выборе пути развития, избранного их народами и соответствующего национальным условиям, оказывают друг другу решительную поддержку в защите коренных интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности обеих стран.

Азербайджанская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, твердо выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает китайское правительство в осуществлении воссоединения страны.

Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными ориентированные на конфронтацию геополитические игры. Это более, чем четкий ответ всем иным мировым и региональным державам, которые пытаются игнорировать принцип территориальной целостности государств, оправдывая свои захватнические планы. Азербайджан, 20% территории которого более четверти века находились под оккупацией со стороны Армении, всегда стоял, стоит и будет стоять на защите именно этого принципа международного права - приоритета территориальной целостности.

И свою твердую, принципиальную позицию официальный Баку озвучивал и применительно к иным, ныне существующим конфликтам между странами. Например, российско-украинскому конфликту. Президент Ильхам Алиев многократно и четко заявлял о признании и уважении территориальной целостности Украины. В Пекине, безусловно, все это давно и внимательно отслеживали и анализировали. И там, безусловно, осознали глобальную значимость Азербайджана еще и после полного восстановления нашей страной своих суверенитета и территориальной целостности.

Данный аспект важен для существенного развития двусторонних торгово-экономических отношений. Поэтому вполне логично, что в третьем пункте заявления об установлении всестороннего стратегического партнёрства было четко прописано, что стороны условились укреплять сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" с государственной стратегией развития Азербайджана "Возрождение Шелкового пути" и Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, чтобы совместно продвигать модернизацию и создать новое пространство совместного развития более высокого уровня, повышенной устойчивости и долгосрочной стабильности.

В этой связи напомню, что вчера между министерством энергетики нашей страны и китайскими компаниями был подписан ряд важнейших документов, реализация которых послужит очень стремительному расширению азербайджано-китайских торгово-экономических отношений. Неспроста же в подписанном сегодня историческом заявлении говорится, что стороны выражают готовность непрерывно углублять сотрудничество в промышленной сфере и активно продвигать цифровую трансформацию промышленности.

Также указано, что стороны поддерживают предприятия двух стран в укреплении, углублении и расширении сотрудничества на коммерческой основе в таких областях, как нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность, фармацевтика, машиностроительное оборудование. Плюс, был подписан документ о взаимном освобождении от виз.

Вне всякого сомнения, это приведет к росту числа туристов из КНР в Азербайджан, а также к еще большему углублению торгово-экономических отношений между нашими странами. И то, что Нахчыван и Урумчи официально стали городами-побратимами тоже является важной вехой в развитии отношений между нашими странами и конкретным туристическим направлением граждан КНР и Азербайджана.

Безусловно, можно еще долго и подробно анализировать итоги нынешнего визита Президента Ильхама Алиева в Пекин. Но уже сейчас можно констатировать, что он имеет поистине историческое значение.

"Китай готов совместно с Азербайджаном отстаивать международную систему с центральной ролью ООН... и защищать международную справедливость и правопорядок", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой нашего государства.

И это, пожалуй, наиболее четкая и конкретная оценка существенно возросшего статуса Азербайджана на мировой политической арене.