В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Рубику Варданяну нашли партнера для игры в нарды.

Day.Az представляет публикацию:

Жил да был в России теневой миллионер Владимир Аветисян. Жил - и не особо беспокоился: бабки есть, спасибо работе заместителем Чубайса в скандальной РОСНАНО, была и крыша, и машины, и вилла в Горках, все прекрасно.

Было. До определенного момента, пока силовики в РФ не взялись за самого Чубайса. В апреле Аветисян стал соответчиком по иску РОСНАНО о привлечении к солидарной ответственности Чубайса и компании. Уже через неделю наш герой как бешеный переписывал активы на кота, собаку, всех любовниц и пару бомжей. Вдобавок он решил залечь на дно: прописался в каком-то самарском сарае, надеясь, что его там не найдут.

Гениальный план, достойный диплома вечерней школы при колонии-поселении. Увы, силовики обломали план Аветисяна: приехали к его особняку в элитном поселке Горки, да не с пустыми руками, а с подарочками - автогеном и паяльником. О, чудо! Штурмовать виллу не пришлось - их впустили.

Теперь у Аветисяна совершенно неочевидное будущее: Вова определенно присядет, и надолго.

Забавно, что он проходит и по другим скандалам - например, вместе с нашим постоянным персонажем Рубиком Варданяном Аветисян сначала успешно отмывал миллиарды рублей, а затем даже пытался финансировать "оранжевую революцию" в Армении.

Забавно, что Варданян сидит в Баку, а Аветисян совсем скоро сядет в Москве. Нас ждет первая в истории партия в нарды по переписке!