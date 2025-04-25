Депутаты Азербайджана примут участие в дискуссиях ПА НАТО в Анталье

Депутаты Милли Меджлиса - председатель временной комиссии против иностранных вмешательств и гибридных угроз, глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Рамид Намазов, члены делегации Самир Велиев и Джаваншир Фейзиев 27 апреля по линии ТюркПА отправятся в Анталью (Турция) для участия в совместном семинаре комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО и специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку .

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что на мероприятии будут обсуждаться глобальные и региональные вопросы, текущие конфликты, приоритеты внешней политики и политики безопасности Турции, меняющийся стратегический ландшафт Сирии и Ближнего Востока, растущая роль стран Персидского залива и укрепление партнерства с НАТО в регионе, угроза терроризма и позиция НАТО в борьбе с терроризмом и другие темы.

Визит завершится 1 мая.