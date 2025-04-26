Пашинян задумал чистку в своей партии

Несмотря на то что до очередных выборов в Национальное собрание Армении остается около полутора лет и власти неоднократно заявляли об отсутствии планов по проведению досрочного голосования, газета "Грапарак" со ссылкой на источники в правящей партии "Гражданский договор" сообщает о начале подготовки нового предвыборного списка под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az.

По данным армянского издания, при формировании списка не будут применяться четкие критерии - ключевым фактором станет личное решение лидера партии. Ожидается, что состав парламентской фракции "Гражданского договора" обновится примерно на 80%, и многие из нынешних депутатов не попадут в следующий созыв.

Предположительно, Пашинян планирует представить избирателям команду новых, малоизвестных кандидатов, рассчитывая таким образом продемонстрировать способность "свежих лиц" справиться с задачами, которые не удалось решить прежнему составу. Основным лозунгом кампании, возможно, станет призыв: "Еще раз доверьтесь "Гражданскому договору"".

Также сообщается, что правящая партия рассматривает возможность участия в выборах под новым названием - "Реальная Армения", что может символизировать смену курса и обновление политической повестки.