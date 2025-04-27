https://news.day.az/politics/1748202.html Масуд Пезешкиан выразил надежду, что вопросы между Азербайджаном и Арменией будут урегулированы в соответствии с международным правом Мы надеемся, что проблемы между Азербайджаном и Арменией будут решены на основе международного права. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется
Масуд Пезешкиан выразил надежду, что вопросы между Азербайджаном и Арменией будут урегулированы в соответствии с международным правом
Мы надеемся, что проблемы между Азербайджаном и Арменией будут решены на основе международного права.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.
Новость обновляется
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