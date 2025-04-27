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Масуд Пезешкиан выразил надежду, что вопросы между Азербайджаном и Арменией будут урегулированы в соответствии с международным правом

Мы надеемся, что проблемы между Азербайджаном и Арменией будут решены на основе международного права. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется