Пезешкиан отметил высокий потенциал для сотрудничества между Ираном и Азербайджаном

Между Ираном и Азербайджаном есть множество областей для развития сотрудничества и укрепления связей.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на брифинге перед визитом в Азербайджан.

По его словам, отношения между двумя странами - это не просто отношения соседства, граждане обеих стран также связаны родственными узами.

"Между двумя странами существуют исторические и культурные связи",- отметил он.

Пезешкиан подчеркнул, что есть возможность развивать сотрудничество между двумя странами в области обмена электроэнергией и газом.

"Можно вкладывать совместные инвестиции в торговле и экономике",- также отметил он.

Президент Ирана добавил, что в рамках коридоров может сформироваться сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Россией.

"Можно и дальше развивать сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Россией в сфере транспорта, пассажирских и грузовых перевозок",- сказал в заключение М.Пезешкиан.