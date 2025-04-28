Пезешкиан отметил высокий потенциал для сотрудничества между Ираном и Азербайджаном
Между Ираном и Азербайджаном есть множество областей для развития сотрудничества и укрепления связей.
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на брифинге перед визитом в Азербайджан.
По его словам, отношения между двумя странами - это не просто отношения соседства, граждане обеих стран также связаны родственными узами.
"Между двумя странами существуют исторические и культурные связи",- отметил он.
Пезешкиан подчеркнул, что есть возможность развивать сотрудничество между двумя странами в области обмена электроэнергией и газом.
"Можно вкладывать совместные инвестиции в торговле и экономике",- также отметил он.
Президент Ирана добавил, что в рамках коридоров может сформироваться сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Россией.
"Можно и дальше развивать сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Россией в сфере транспорта, пассажирских и грузовых перевозок",- сказал в заключение М.Пезешкиан.
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