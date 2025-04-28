Азербайджанские женщины-военнослужащие посетили Аллею почетного захоронения

28 апреля по случаю 102-й годовщины со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой группа женщин-военнослужащих министерства обороны посетила Аллею почетного захоронения.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

К могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой были возложены венок и цветы, почтена ее светлая память.