https://news.day.az/politics/1748875.html Джейхун Байрамов отбыл в Кувейт Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кувейт. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает Day.Az.
Джейхун Байрамов отбыл в Кувейт
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кувейт.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает Day.Az.
Было отмечено, что в рамках визита 30 апреля планируются встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдуллой Али Аль-Яхъей, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.
В рамках визита также запланировано проведение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Кувейт под сопредседательством министра иностранных дел.
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