Первый официальный визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан имеет особое значение с точки зрения укрепления двусторонних отношений и расширения регионального сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сабина Салманова.

По ее словам, основы отношений между Азербайджаном и Ираном опираются не только на географическую близость, но и на общие культурные, языковые, религиозные ценности, а также традиции.

Она отметила, что высказывания Президента Ильхама Алиева на совместной пресс-конференции с иранским коллегой отражают как исторические реалии, так и нынешнюю геополитическую обстановку и уровень дипломатических отношений.

Депутат также подчеркнула, что открытая поддержка со стороны Президента Ирана территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью страны является подходом, соответствующим нормам международного права, справедливости и духу регионального сотрудничества.

"Это также важный сигнал о выражении солидарности против реваншистских тенденций со стороны Армении в регионе. Азербайджан является сторонником отношений, основанных на взаимном уважении, признании территориальной целостности и сотрудничестве с соседями. Заявление Президента Ирана еще раз подтверждает, что отношения между двумя странами развиваются в духе дружбы и партнерства. Азербайджан высоко ценит любую справедливую позицию, направленную на достижение мира и стабильности в регионе",- сказала она.

С.Салманова также отметила, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном не ограничивается обсуждениями на официальном и стратегическом уровне между двумя странами.

"За последние годы между странами было подписано в общей сложности 147 документов, охватывающих различные сферы. Эти документы касаются множества областей, от увеличения взаимного товарооборота до энергетики, транспорта, сельского хозяйства и гуманитарных вопросов. Это также свидетельствует об укреплении доверия и искреннего сотрудничества между государственными учреждениями двух стран. Эти документы составляют важную юридическую основу, имеющую большое значение для развития и прогресса Азербайджана и Ирана",- подчеркнула депутат.

По мнению парламентария, официальный визит Президента Ирана в Азербайджан может стать началом нового этапа экономического, политического и культурного сотрудничества в регионе.

"Подобные встречи на высоком уровне и подписанные документы создают возможности для реализации проектов, обеспечивающих взаимную выгоду для обеих стран. Энергетические и транспортные проекты с участием Азербайджана способствуют дальнейшему углублению экономических связей и расширению регионального сотрудничества с новыми возможностями. Развитие отношений с Ираном может стать важным шагом не только в направлении расширения регионального и международного сотрудничества Азербайджана, но и в плане мира, безопасности и экономического развития. Такое сотрудничество важно с точки зрения обеспечения стабильности и благосостояния как двух стран, так и региона в целом",- добавила она.

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев заявил Trend, что в ходе переговоров между главами государств были обсуждены вопросы углубления сотрудничества в рамках международных организаций.

"Было подчеркнуто, что представители двух стран традиционно поддерживают друг друга в таких организациях, как ООН, Организация исламского сотрудничества, ECO, Движение неприсоединения и другие. Главы двух государств подтвердили, что принцип "решение региональных вопросов самими странами региона" соответствует политике обеих сторон. В то же время были особо выделены такие принципы, как суверенитет стран, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела.

Одной из главных тем переговоров стали проекты трехстороннего сотрудничества, в частности транспортный коридор "Север-Юг". Отметив, что этот проект принесет большую пользу и выгоду всем странам-участницам, глава государства подчеркнул, что Азербайджан реализовал на своей территории все необходимые инфраструктурные проекты для функционирования этого транспортного коридора",- сказал он.

Депутат напомнил, что главы государств также договорились об углублении сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

"Президент Ильхам Алиев отметив, что последние взаимные дни культуры были проведены восемь лет назад, сообщил о принятии совместного решения о проведении в ближайшем будущем взаимных дней культуры.

Президенты двух стран отметили, что встреча, проведенная с участием делегаций, была продуктивной",- добавил он.

Н.Гамзаев отметил, что подписанные в результате этого визита документы и достигнутые договоренности свидетельствуют о том, что азербайджано-иранское стратегическое сотрудничество вступило в новый этап.