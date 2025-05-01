https://news.day.az/politics/1749406.html Чего это вы не знаете, клоуны? В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о 30 годах оккупации и потерянных шансах Армении. Day.Az представляет публикацию: Того, что из-за 30 лет оккупации остались в стороне от всего? Лишились проектов, международной поддержки, нормального сотрудничества с соседями? До сих пор чего-то не знаете?
Чего это вы не знаете, клоуны?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян в своём послании ко Дню международной солидарности трудящихся заявил, что Армения живёт плохо из-за того, что чего-то не знает.
Day.Az представляет публикацию:
Того, что из-за 30 лет оккупации остались в стороне от всего? Лишились проектов, международной поддержки, нормального сотрудничества с соседями?
До сих пор чего-то не знаете? Ну так послушайте выступления Президента Ильхама Алиева - он там все очень просто и доходчиво объясняет. И вам в том числе.
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