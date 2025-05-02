Ле Пен жестко раскритиковала Макрона

Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен подвергла жесткой критике политику президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, по словам Ле Пен, в этой параллельной галактике - галактике Эмманюэля Макрона - новая реальность, похоже, до сих пор так и не была осознана.

"Политика, будто выветренная от нафталина, выглядит устаревшей, дряхлой, изношенной до такой степени, что стала токсичной. Проблема в том, что за это непростительное отставание сейчас расплачиваются наши предприятия и их работники - через массовые увольнения, каждое из которых становится личной трагедией", - сказала Ле Пен.