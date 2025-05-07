https://news.day.az/politics/1750895.html Джейхун Байрамов встретился с иракским коллегой Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном один на один. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х. Новость обновляется
Джейхун Байрамов встретился с иракским коллегой
Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном один на один.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Новость обновляется
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