Макрон в тени азербайджанского флага

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь оказался в неудобной роли - на этот раз буквально в тени азербайджанского флага, который гордо развевался за разочарованным французским лидером.

Как сообщает Day.Az, кадры распространены в соцсетях.

Во время совместного визита лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании в Киев внимание привлёк кадр, на котором Макрон идёт на фоне развевающегося азербайджанского флага.

Президент Франции выглядит неуверенным и замкнутым

Отметим, что вчера 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины провели встречу в Киеве.

По итогам встречи, они выступили за "полное и безусловное прекращение огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая". В Кремле обещали обдумать предложение