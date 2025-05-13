В Баку обсуждают борьбу Корсики за её фундаментальные права на суверенитет

Бакинская инициативная группа (БИГ) принимает участие в конференции на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики", сообщает Day.Az.

"Тематическая конференция "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" стартовала в Риме, Италия!

Мероприятие, организованное Бакинской инициативной группой совместно с Национальным движением Корсики, привлекает внимание мировой общественности к борьбе Корсики за её фундаментальные права на суверенитет", - говорится в сообщении БИГ в соцсети X.