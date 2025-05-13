https://news.day.az/politics/1752313.html В Баку обсуждают борьбу Корсики за её фундаментальные права на суверенитет - ФОТО Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики"
В Баку обсуждают борьбу Корсики за её фундаментальные права на суверенитет - ФОТО
Бакинская инициативная группа (БИГ) принимает участие в конференции на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики", сообщает Day.Az.
"Тематическая конференция "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" стартовала в Риме, Италия!
Мероприятие, организованное Бакинской инициативной группой совместно с Национальным движением Корсики, привлекает внимание мировой общественности к борьбе Корсики за её фундаментальные права на суверенитет", - говорится в сообщении БИГ в соцсети X.
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