Азербайджан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество

13 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

В рамках визита турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

Прибывший в парк "Зяфяр" министр национальной обороны Турции возложил венок к памятнику в честь Победы.

На церемонии официальной встречи, организованной в министерстве обороны, после прохождения перед почетным караулом, прозвучали Государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече, состоявшейся в министерстве обороны, министр обороны Азербайджана поприветствовал коллегу, выразив удовлетворение его визитом в страну. Генерал-полковник З.Гасанов положительно оценил нынешнее состояние и развитие сотрудничества в области обороны и безопасности в рамках азербайджано-турецкого стратегического партнерства.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Я.Гюлер поблагодарил за искренний прием и оказанное гостеприимство. Гость отметил важность взаимных визитов и подобных встреч для укрепления двустороннего военного сотрудничества.

На встрече стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также по другим вопросам.