Азербайджан успешно использует возможности общественной дипломатии для укрепления своего имиджа и влияния на международной арене.

Важной составляющей этого процесса является создание центров, объединяющих соотечественников за рубежом. Так, 8 мая 2025 года в Ливане состоялось открытие Дома Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, руководитель Дома Азербайджана Халед Исмаил подробно рассказал о деятельности туркманской общины и причинах, сделавших необходимым открытие такого центра.

"Открытие Дома Азербайджана - это большая возможность для туркманов изучать историю, литературу и культуру Азербайджана. Мы благодарны азербайджанскому государству за то, что оно создало такие условия", - сказал он.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков отметил, что открытие Дома Азербайджана в Ливане стало важным событием как для развития двусторонних отношений, так и для туркманской общины, проживающей в этой стране.

"На сегодняшний день в 19 странах мира открыты 30 Домов Азербайджана. Это яркий пример заботы азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева о наших соотечественниках за рубежом. Уверен, что туркманы, проживающие здесь, внесут большой вклад в развитие отношений между двумя странами через Дом Азербайджана", - подчеркнул зампред.

В ливанском селе Кавашара, расположенном в районе Аккар, проживает около 3 тысяч туркман. В 2023 году среди учеников местного лицея впервые был проведен конкурс сочинений, посвященный азербайджано-ливанским отношениям. При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой трое победителей конкурса были приглашены в Азербайджан с 18 по 21 сентября 2023 года. Школьников сопровождали директор и преподаватель лицея, а сам визит стал полезным и содержательным в различных направлениях.

Во время визита в Азербайджан директор лицея Кавашара Халед Исмаил выразил заинтересованность в открытии Дома Азербайджана в селе, обучении истории, литературе и культуре Азербайджана, а также в преподавании азербайджанского языка. После этого Госкомитет поддерживал постоянный контакт с туркманами, проживающими в Кавашара.

В Доме Азербайджана будут работать два преподавателя. Планируется, что дважды в неделю будут проводиться занятия по азербайджанскому языку и истории. Эти уроки не только помогут молодёжи улучшить навыки общения на азербайджанском языке, но и сыграют важную роль в передаче национальных и духовных ценностей, популяризации нашей истории и культуры. Это также станет вкладом в укрепление связей соотечественников за рубежом с Родиной.

Открытие Дома Азербайджана можно считать важным этапом в диаспорской политике Азербайджана. Эта инициатива, реализуемая при поддержке и организации Государственного комитета по работе с диаспорой, служит не только сохранению культурной идентичности азербайджанской общины, но и продвижению положительного имиджа страны в мире.

Данный шаг является также наглядным примером внимания азербайджанского государства к своим соотечественникам за границей. Создание Дома Азербайджана в Ливане, проведение в нём образовательных и культурных мероприятий служит интересам азербайджанской государственности и одновременно выступает в качестве важной социальной платформы для укрепления национального единства.

Дом Азербайджана - это не только культурно-образовательный центр, но и важный инструмент реализации стратегии общественной дипломатии. Эта инициатива, являясь результатом целенаправленной деятельности Госкомитета, способствует расширению "мягкой силы" Азербайджана за рубежом и продвижению страны на международной арене. Занятия по азербайджанскому языку и истории, культурные мероприятия, выставки, литературно-художественные встречи и тематические семинары, проводимые в рамках деятельности дома, повысят интерес местного общества к Азербайджану, способствуя формированию атмосферы взаимопонимания и дружбы. Таким образом, Дом Азербайджана станет важным коммуникационным инструментом, устраняющим информационный вакуум и противодействующим антиреспубликанским провокациям.

Государственный комитет по работе с диаспорой выступает как один из ведущих субъектов общественной дипломатии. Через Дома Азербайджана, диаспорские организации и образовательные проекты создаются новые каналы донесения голоса Азербайджана до мировой общественности. Дом Азербайджана в Ливане является успешной частью этой стратегии - здесь сохраняются национально-культурные ценности и формируется позитивный имидж страны. В конечном итоге, эта инициатива имеет важное значение не только для азербайджанцев, проживающих в Ливане, но и для построения социальных и культурных мостов между двумя странами.

Именно в этом и заключается сила общественной дипломатии - она строит мосты между людьми и сближает народы.