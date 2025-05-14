"Великий политик" Макрон все еще до смерти боится реальной войны

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о страхах Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу TF1 вновь напомнил, что европейская безопасность для него - это не вопрос принципов, а вопрос географии.

"Защита Варшавы не должна ставить под угрозу безопасность Лиона", - заявил он, фактически перенеся дискуссию о коллективной обороне на уровень регионального эгоизма.

Ну, то есть человек прямым текстом говорит, что если надо, то можно сдать и Варшаву, лишь бы в Лион не прилетело ничего. Проблема не в том, что Макрон так думает. Проблема в том, что он прямо это говорит в контексте некой "солидарности". Это его солидарность? Смесь эгоизма со страхом?

Париж хочет играть в "великую Европу", но желательно без риска, без жертв и без неприятных последствий. Желательно вообще чужими руками. Такая политика делает Европу не сильнее, а слабее - размывает доверие, сеет сомнения и подрывает ту самую "солидарность", о которой так любят говорить в Брюсселе и Париже.

А помните весь этот макроновский выпендреж? Фоточки с переговоров с Зеленским в начале войны, боксерскую грушу? В реальности Макрон скорее обделается, чем станет вести себя как реальный политики и как мужчина.