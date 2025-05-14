"Великий политик" Макрон все еще до смерти боится реальной войны
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о страхах Макрона.
Day.Az представляет публикацию:
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу TF1 вновь напомнил, что европейская безопасность для него - это не вопрос принципов, а вопрос географии.
"Защита Варшавы не должна ставить под угрозу безопасность Лиона", - заявил он, фактически перенеся дискуссию о коллективной обороне на уровень регионального эгоизма.
Ну, то есть человек прямым текстом говорит, что если надо, то можно сдать и Варшаву, лишь бы в Лион не прилетело ничего. Проблема не в том, что Макрон так думает. Проблема в том, что он прямо это говорит в контексте некой "солидарности". Это его солидарность? Смесь эгоизма со страхом?
Париж хочет играть в "великую Европу", но желательно без риска, без жертв и без неприятных последствий. Желательно вообще чужими руками. Такая политика делает Европу не сильнее, а слабее - размывает доверие, сеет сомнения и подрывает ту самую "солидарность", о которой так любят говорить в Брюсселе и Париже.
А помните весь этот макроновский выпендреж? Фоточки с переговоров с Зеленским в начале войны, боксерскую грушу? В реальности Макрон скорее обделается, чем станет вести себя как реальный политики и как мужчина.
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