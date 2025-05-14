Пакистан выдворит индийского дипломата

Пакистан объявил персоной нон грата сотрудника посольства Индии за деятельность, не соответствующую его официальному статусу.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-релизе пакистанского министерства иностранных дел.

"Данное решение соответствует дипломатическим нормам и отражает приверженность Пакистана сохранению своего суверенитета", - заявило внешнеполитическое ведомство.

Временный поверенный в делах Индии был вызван в МИД Пакистана, где ему был вручен соответствующий демарш.

Сотрудник посольства Индии, имя и должность которого не уточняются, должен покинуть Пакистан в течение 24 часов. Решение об этом было принято в ответ на объявление во вторник Индией сотрудника посольства Пакистана в Нью-Дели персоной нон грата за деятельность, не соответствующую его дипломатическому статусу.