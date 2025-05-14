Макрон натравил спецназ на критиковавшего его писателя

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Кто-то там, кажется, обвинял Азербайджан в "атаке" на свободу слова. Или показалось? Нет, не показалось. И громче всех звучали голоса из Парижа, хотя ему то следовало бы помолчать.

Издание Le Media сообщило сегодня о вопиющем факте нарушения свободы слова со стороны французских властей.

Спецназ GIPN ворвался в дом писателя Пьера Йовановича и в его издательство. Поведение спецназа было объяснено якобы заботой о жизни и безопасности писателя, хотя, как заявил сам Йованович, все дело в его новой книге, которая готовится к изданию. Как пишет Le Media, власти хотят заставить Йовановича замолчать.

Отметим, что GIPN - это Группы вмешательства национальной полиции - тактические подразделения французской национальной полиции, проще говоря, спецназ.

"То, что только что произошло во Франции, это не столько операция по обеспечению безопасности, сколько сценарий из антиутопического романа. Пьер Йованович, писатель и независимый журналист, рассказал, что он стал объектом масштабного вмешательства со стороны полиции: GIPN, BAC, комиссары, пожарные, агенты префектуры...целый государственный арсенал был мобилизован среди ночи якобы для "спасения его жизни". На самом деле объектом вмешательства был как его личный дом, так и его издательский дом Le Jardin des Livres, что все больше напоминает попытку запугивания", - пишет издание.

По закону, спецподразделения полиции могут врываться в дома граждан по ночам только в том случае, если речь идет о захвате заложников, угрозе теракта или других серьезных угроз общественному порядку.

"Даже во время оккупации нацисты не осмеливались обыскивать издательства ночью", - иронизирует писатель.

Новая книга Пьера Йовановича "2008" анализирует мировой финансовый кризис 2008 года и его последствия на сегодняшний день. По-видимому, разоблачения могут задеть интересы французских властей, и те принимают превентивные меры.

Мы в данном случае просто передаем написанное французским изданием, а не выступаем в роли судьи. Это внутреннее дело Франции. Интересно другое - псевдоправозащитные истерики Парижа по поводу внутренних дел Азербайджана. Любой факт, даже уголовного содержания, превращается в предмет обсуждений и обвинений, хотя никак не касается французскую сторону. А тем временем те, кто любят рассуждать о свободе слова и демократии, сами грубо нарушают эти принципы. И речь не только о властях и пропагандистах, но и о французских СМИ. Тех изданиях, которые взахлеб на армянские гонорары поливают грязью Баку. Они молчат сегодня о случившемся с писателем. Это не мы говорим, а Le Media, французское СМИ. Издание указывает, что основные средства массовой информации Франции хранят молчание.

Так что бонзы французской журналистики, прежде чем в следующий раз браться за критику в адрес других стран, пусть вспомнят о писателе Йовановиче, к которому среди ночи ворвался спецназ полиции, чтобы помешать изданию его новой книги.