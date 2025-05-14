Фарид Шафиев указал на потенциал выгодного сотрудничества Азербайджана с Глобальным Югом

Азербайджан может извлечь выгоду из сотрудничества с Глобальным Югом.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев во время выступления на расширенном заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям на тему "Подъем Глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".

Он отметил, что Глобальный Юг сегодня уже не просто дискуссионная платформа, а активно предпринимает конкретные шаги на международной арене.

"Глобальный Юг - это уже не географическое, а политическое, экономическое понятие.

Азербайджан может извлечь выгоду из сотрудничества с Глобальным Югом. Движение неприсоединения также является частью Глобального Юга. Азербайджан должен активно сотрудничать с Глобальным Югом для расширения своих политических и экономических возможностей", - добавил Ф.Шафиев