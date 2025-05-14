Как Генпрокуратура Армении помогает Азербайджану: пишите, ара, пишите!

Автор: Акпер Гасанов

Генпрокуратура Армении продолжает выступать с заявлениями, доказывающими правоту... Азербайджана. Да, именно так. Конечно, они хотели иначе, но получилось у них как всегда. Мы уже писали о том, что армянская Генпрокуратура выступила с требованием конфисковать имущество второго президента этой страны Роберта Кочаряна и его семьи. Речь идёт о 22 объектах недвижимости, миллионах долларов, участии в компаниях и иных значительных активах.

Тем самым, было подтверждено, что во главе соседней страны долгие годы находился банальный вор, коррупционер. Азербайджан об этом много раз твердил, добавляя еще и обоснованные доказательства военных преступлений Роберта Кочаряна. Теперь же мы увидели очередное действо от армянской Генпрокуратуры Она .обвиняет сына главы фракции "Армения", бывшего министра обороны Сейрана Оганяна - Артура Оганяна в провале операции по ликвидации прорыва азербайджанских ВС в направлении "Леле-Тепе" в ходе 44-дневной войны.

В частности, по данным следствия, командир части А.О. (Артур Оганян) проявил халатность, не выполнил надлежащим образом свои служебные обязанности 6-7 октября 2020 года, что привело к тяжким последствиям. Выясняется, что 6 октября Оганян получил со стороны "командующего армии обороны Нагорного Карабаха" поручение перейти в наступление в направлении Горадиз-Леле-Тепе и "восстановить прорванную линию обороны"

"Однако из-за ненадлежащего исполнения поручения, отсутствия взаимодействия между подразделениями, нарушения порядка движения, беспорядочного распределения сил, отсутствия дальнейшего планирования - до места дислокации добрались намного меньше личного состава и техники, что привело к провалу боевой задачи. В рамках того же производства выяснилось, что командир батальона части подполковник Г.А. отказался от участия в выполнении боевой задачи, якобы для подсчета оружия и боеприпасов. Он развернул идущий в атаку батальон без разрешения руководства и вернулся на прежние позиции", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Длинно написано. Можно было все сформулировать в одном предложении - перед нами один из примеров "героического", "древнего" бегства армянских военнослужащих с поля боя. Все, строго согласно "стратегии" небезызвестного сторонника победы гитлеровской Германии в Великой отечественной войны Арцруна Ованнисяна, введшего в обиход армянской пропаганды фразу про "тактические отступления" армянской армии.

Но, данную тенденцию можно рассматривать и с точки зрения следования армянской Генпрокуратуры жанру военно-исторического триллера, в ходе которого прозвучат обвинения в поражении в 44-дневной войне в адрес кого угодно, но только не премьер-министра соседней страны Никола Пашиняна. Того самого, при котором имело место финансирование и вооружение "армии самообороны" карабахских сепаратистов.

И того, кто спровоцировал 44-дневную войну, явно переоценив военные возможности своей страны и излишне понадеявшись на заступничество ряда стран-союзников Армении. Он же виновен в том, что в ходе 44-дневной войны по мирным азербайджанским городам с территории Армении наносились ракетные удары, что привело к гибели и ранениям наших стариков, женщин, детей. Так что, перефразируя слова из известного стихотворения Маяковского, впору сказать: ваше слово, товарищ Генпрокуратура Армении. Дайте юридическую, правовую оценку преступлениям, совершенным лично Николом Пашиняном против Азербайджана.

Понятно, что пока он у власти, такого не будет. Но нужно не только сани летом готовить, но и дела против Пашиняна готовить на случай, если он скоро эту власть потеряет. Произойдет в Армении очередной сеанс "внезапного прозрения", начнут все верещать стихотворениями, типа "оказался наш отец, не отцом, а сукою", так Генпрокуратура Армении раз и обнародует все, за что светит Николу Воваевичу долгое тюремное заключение.

Ну а пока мы ждем от Генпрокуратуры Армении более подробного рассказа о том, какие военные преступления были совершены против азербайджанского народа Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, Сейраном Оганяном и его сыном Артуром. Да, много показаний на сей счет уже дают бывшие руководители карабахской хунты, в ходе суда над ними в Баку. Но в нашей стране были бы не прочь увидеть и усердие армянской Генпрокуратуры в данном направлении.

С именами, фамилиями, датами Мы даже кофе нальем - пусть приходят с архивами. Если, конечно, многое из того, что может быть использовано в качестве доказательства чудовищных преступлений армянских правителей разного периода против Азербайджана уже не сожжено. На всякий, так сказать, армянский случай. Чтобы обвинять своих армянских же оппонентов сугубо в рамках внутривидовой драчки.