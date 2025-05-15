Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества

15 мая спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в нашей стране Алимом Байелем.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече был проведён обмен мнениями о взаимоотношениях наших стран и парламентов. Отмечался вклад встречных визитов глав государств в дальнейшее развитие межгосударственных отношений. Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением упомянула прибытие Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Милли Меджлис в ходе его прошлогоднего государственного визита в Азербайджан, и свою встречу с главой государства.

Собеседники затронули богатую историю дружественных и братских связей между нашими народами и выразили удовлетворение их неизменной взаимоподдержкой.

Говоря о межпарламентских связях, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что совместная деятельность в сфере парламентаризма составляет один из существеннейших и положительных факторов двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Она также с похвалой отозвалась о нарастающих в этой сфере узах.

На встрече была подчёркнута важность сотрудничества наших парламентариев в международных организациях, и особо отмечена весомость взаимодействия в ТЮРКПА. Спикер Милли Меджлиса сказала, что наша страна придаёт особое значение сотрудничеству в рамках Организации Тюркских Государств, добавив, что парламентариям также следует продолжать совместные усилия по дальнейшему укреплению ТЮРКПА. Деятельность в рамках ТЮРКПА ещё более сближает наши народы и создаёт широкие возможности для дальнейшего углубления и укрепления связей между нашими странами.

Посол Алим Байель также выразил удовлетворение высоким уровнем взаимоотношений наших стран, а затем рассказал о работе над расширением сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.