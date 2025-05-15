Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем

15 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто динамичное развитие азербайджано-китайских отношений благодаря совместным усилиям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Была отмечена важность недавнего государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, подписание главами государств "Совместного заявления Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства", которое вывело отношения между двумя странами на более высокий уровень.

На встрече были также рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Азербайджаном и Китаем, обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.