https://news.day.az/politics/1753077.html Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид. Отметим, что это будет 7-е по счету заседание Комиссии в этом году.
Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.
Отметим, что это будет 7-е по счету заседание Комиссии в этом году.
Напомним, что Комиссия по вопросам помилования провела в 2025 году шесть заседаний и рассмотрела более 600 обращений.
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