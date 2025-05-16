Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.

Отметим, что это будет 7-е по счету заседание Комиссии в этом году.

Напомним, что Комиссия по вопросам помилования провела в 2025 году шесть заседаний и рассмотрела более 600 обращений.