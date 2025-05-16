Генсек Совета Европы проведет переговоры с Баку и Ереваном

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе проведет переговоры с Баку и Ереваном по поводу мирного договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Ален Берсе заявил журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном очень важны. В следующем месяце я проведу переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам нужно работать вместе, чтобы принять наилучшие возможные решения для стабильности в регионе", - сказал он.