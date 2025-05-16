https://news.day.az/politics/1753154.html Генсек Совета Европы проведет переговоры с Баку и Ереваном Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе проведет переговоры с Баку и Ереваном по поводу мирного договора. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Ален Берсе заявил журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.
Генсек Совета Европы проведет переговоры с Баку и Ереваном
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе проведет переговоры с Баку и Ереваном по поводу мирного договора.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Ален Берсе заявил журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.
"Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном очень важны. В следующем месяце я проведу переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам нужно работать вместе, чтобы принять наилучшие возможные решения для стабильности в регионе", - сказал он.
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