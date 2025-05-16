https://news.day.az/politics/1753180.html Милли Меджлис принял ежегодный отчет по борьбе с торговлей людьми Отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год был вынесен на обсуждение Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис принял ежегодный отчет по борьбе с торговлей людьми
Отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год был вынесен на обсуждение Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов представил отчет на пленарном заседании парламента.
После обсуждений отчет был вынесен на голосование и принят.
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