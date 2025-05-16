Милли Меджлис принял ежегодный отчет по борьбе с торговлей людьми

Отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год был вынесен на обсуждение Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов представил отчет на пленарном заседании парламента.

После обсуждений отчет был вынесен на голосование и принят.