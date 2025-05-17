Автор: Али Гасымов

Очередная дезинформация, инициированная армянской организацией ANCA, нацелена на искажение реальности и введение в заблуждение мирового сообщества.

Опубликованные в X аккаунте ANCA (Armenian National Committee of America) "факты" о том, что Азербайджан в 2014 году якобы развернул скрытую кампанию давления против визита делегации Конгресса США в так называемый "арцах", не выдерживают никакой критики и являются частью давно отлаженного механизма армянской пропаганды.

Прежде всего, необходимо напомнить, что этот лопнувший мыльный пузырь армянской мифологии - это никакое не существующее в международном праве образование, а часть суверенной территории Азербайджана, названием которого является Карабах. Этот статус признан всеми странами мира, включая США. Ни одна страна, в том числе сама Армения, не признала "независимость" этого сепаратистского режима, который был разрушен азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны.

Следовательно, любые визиты иностранных делегаций в этот регион без согласования с официальным Баку - были прямым нарушением международных норм и суверенитета Азербайджана.

Что касается обвинений в "кампании давления", дипломатические усилия, направленные на предостережение от таких незаконных визитов, - это законное и естественное право любого суверенного государства. Более того, именно армянское лобби годами вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику США, финансируя ангажированных конгрессменов и распространяя антиисторические и антиазербайджанские нарративы.

Особое внимание заслуживает сам источник распространяемой дезинформации - печально известная армянская организация ANCA. Эта структура неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с политической коррупцией, подкупом конгрессменов и продвижением деструктивной повестки. Одним из ярких примеров является сенатор Боб Менендес, которому ANCA систематически оказывала поддержку. Напомним, что Менендес находится под следствием и обвиняется в получении взяток, коррупции, использовании своего поста в личных и внешнеполитических целях. Именно такие фигуры и организации, как ANCA, формируют крайне искаженное восприятие ситуации на Южном Кавказе, манипулируя Конгрессом США в пользу армянского сепаратизма.

К слову, в числе конгрессменов, открыто взаимодействовавших с ANCA и получавших от них поддержку, можно упомянуть также Фрэнка Паллоне, Джекки Спейер, Адама Шиффа - все они известны своей политической предвзятостью и активной антиисторической риторикой в адрес Азербайджана и Турции.

В целом, даже если Азербайджан действительно использовал дипломатические каналы, чтобы остановить визит в Карабах - это его абсолютное право. Ведь Карабах - это Азербайджан, и именно у официального Баку, а не у армянской стороны, должны запрашиваться разрешения на подобные поездки. Любое иное поведение является нарушением норм дипломатической этики и международного права.

А что касается подобных "утечек" - это не более чем очередная попытка армянского лобби отвлечь внимание от ключевого факта: миф о "независимом" "арцахе" окончательно разрушен, а усилия Баку по восстановлению суверенитета и справедливости получили широкую поддержку международного сообщества. Карабах - это Азербайджан, нравится это ANCA или нет!