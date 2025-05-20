В Баку принимает 10-й Деловой форум СВМДА

Сегодня в Баку начал свою работу 10-й Деловой форум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Day.Az, в форуме принимают участие Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, председатель Правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO Юсиф Абдуллаев, президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, советник председателя KOBİA Эльнур Алиев, директор Института Китая и современной Азии РАН, доктор филологических наук Кирилл Бабаев, председатель регионального отделения ОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана" Манат Алмашева, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, президент Ассоциации связи бизнеса, общества и государства Казахстана Аяжан Утеуова, а также почетный председатель регионального отделения НПО "Ассоциация деловых женщин Казахстана" Айман Иссина.

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