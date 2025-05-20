Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса - глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Рамид Намазов и член делегации Таир Миркишили 21 мая посетят Дейтон, штат Огайо, США, чтобы принять участие в весенней сессии ПА НАТО.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Сообщается, что в рамках сессии будут проведены обсуждения по таким темам, как усиление кибербезопасности выборов, призыв к трансатлантическому партнерству, борьба с текущими и будущими угрозами, 30-летие подписания Дейтонских соглашений, а также по другим вопросам.

Было отмечено, что визит завершится 29 мая.