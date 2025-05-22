Названо общее число мин, обнаруженных в Карабахе

8 ноября 2020 года Азербайджанская Республика положила конец многолетней оккупации и освободила свои территории. За прошедшие годы восстанавливаются города, устраняются последствия экологических преступлений. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) проводит очистку освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Сколько мин было найдено и обезврежено на освобожденных от оккупации территориях по сегодняшний день?

В четверг в ответ на запрос Trend в ANAMA сообщили, что с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день были очищены от мин и других взрывоопасных боеприпасов 200 тысяч 834,5 га территории, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в общей сложности обнаружено и обезврежено 196 тысяч 454 мины и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 137 тысяч 772 неразорвавшихся боеприпаса, 36 тысяч 904 противопехотных мины и 21 тысяча 778 противотанковых мин.