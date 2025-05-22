Азербайджан никогда не разрушал церкви и монастыри на своей территории

Автор: Фуад Ахундов, политолог

Армянские пропагандисты утверждают, что определенные объекты, такие как таблички с подделанными армянскими названиями оккупированных азербайджанских городов и сел или "хачкары", возведенные в память о солдатах и офицерах оккупационной армянской армии, составляют "христианское наследие". Может ли кто-нибудь серьезно верить, что Азербайджан должен сохранять и чтить это "наследие"?

Об этом говорится в статье политолога Фуада Ахундова, опубликованной в итальянском онлайн-портале Informazione Cattolica.

Day.Az представляет перевод этой статьи:

Я с большим интересом ознакомился с письмом Мариам Тер-Ованнисян, представительницы Армянского совета Рима, опубликованном в вашем уважаемом издании. Госпожа Тер-Ованнисян обвиняет посла Азербайджана при Святом Престоле Ильгара Мухтарова в "мистификации истории". Но, к сожалению, сама в своих рассуждениях допускает ошибки.

История создания современной Армении на территории Азербайджана весьма трагична, поскольку ничего подобного, особенно в 20 веке, не происходило ни в одной стране мира.

Рукотворная трагедия этого региона начинается сразу после переселения сюда Россией 100 тысяч армян из Гаджарского Ирана и Османской империи в 1828 году (Глинка С. "Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России". Москва, 1831. (стр.108, 114). В Армении не любят вспоминать эту важнейшую историческую дату, ставшую судьбоносной для всего региона.

На всех географических картах Европы того времени на Южном Кавказе изображались Грузия и 10 азербайджанских ханств, поверх которых часто писалось одно большое слово Азербайджан (The map of the 18th century German cartographer Georg Matthäus Seutter). Никакой Армении там не было, вы можете это проверить.

Для того, чтобы понять масштаб трагедии после переселения на эти земли армян в 1828 году достаточно посмотреть, как изменился после этого внешний архитектурный облик Эриванского ханства, ставшего в 1918 году Арменией. Сравните, пожалуйста, общий вид центральной площади сегодняшней столицы Армении, Еревана, с точным изображением того же самого места в 1827 году (когда сюда пришли российские войска) на картине "Взятие Эриванской крепости" (https://roubaud.ru/sdacha-kreposti-erivani-1-oktyabrya-1827-goda), принадлежащей кисти знаменитого русского баталиста Франа Рубо. Посмотрите внимательно на эту картину. Разве это похоже на христианскую Армению? Изображенная на картине Иреванская крепость была построена в 1511 году азербайджанским Реван-гулу ханом и названа в его честь Иреваном. Примерно так выглядело на протяжении веков все Эриванское ханство, т. е. территория современной Армении. Это была архитектура типичного, азербайджанского (мусульманского) ханства, которую уничтожили, чтобы насильно превратить ее в армянскую (христианскую) архитектуру, т.е. полную противоположность оригиналу. Как можно было в 1965 году, т.е. совсем еще недавно, пустить под нож бульдозера исторический центр, средневековую крепость!? Так уничтожались следы азербайджанской культуры.

Параллельно с этим было изгнано и уничтожено и все азербайджанское население, подвергшееся геноциду. Согласно данным авторитетного армянского ученого Завена Коркодяна, только за два года в 1918-20 годах, 130 тыс. азербайджанцев было убито, а 240 тысяч изгнано, В результате из 373. 582 тысяч проживавших в 1916 г. там азербайджанцев в 1920 г. осталось всего 10 тысяч. То есть было убито и изгнано 98% азербайджанского населения!!! Об этом геноциде писал не только Завен Коркодян, а также советский корреспондент Анаит Лалаян (Коркодян З. "Население Советской Армении 1831-1931" (на арм.яз.). Ереван, 1932, (стр. 186); А.А.Лалаян, Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. см. Исторические записки. Ответственный редактор акад. Б.Д.Греков). т.2., Издательство Академии Наук СССР, 1938. С.100-104).

Трудно себе представить, что лично президент Армении Левон Тер-Петросян, кстати, очень уважаемый на Западе политик, поздравил армянский народ с избавлением Армении от азербайджанцев и назвал это вековой мечтой армян! В результате Армения стала единственной моноэтнической страной в регионе, окруженной четырьмя полиэтническими странами - Азербайджаном, Грузией, Ираном и Турцией.

Параллельно, указами Сталина и его последователей, абсолютно все (всего около 2 тысяч) азербайджанские топонимы и гидронимы были переименованы в армянские. Все это можно найти, например, в Большой Советской Энциклопедии, где рядом с современным армянским названием в скобках указывается его историческое, азербайджанское название и дата, когда по указу Сталина этот топоним или гидроним был переименован (см. здесь: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/487.htm и здесь: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/105/324.htm).

Нет другой такой страны в мире, которая бы в 20 веке так резко изменила свой архитектурный, этнический и топонимический облик на совершенно другой.

Любопытно, что, госпожа Тер-Ованнисян, прежде всего, пытается поставить под сомнение сам факт существования христианского наследия в Азербайджане, потому как, по её мнению, Азербайджан как государство вообще создан в 1918-м году. Правда, не совсем понятно, на каком основании госпожа Тер-Ованнисян утверждает такое. Традиции государственности на территории современного Азербайджана восходят как минимум к III тысячелетию до нашей эры. Археологи и историки без труда прочитывают здесь культурную и языковую преемственность. Само название "Азербайджан" известно как минимум с начала нашей эры.

В 1918-м году впервые на Южном Кавказе возникают не азербайджанское и не грузинское (которые, как я указал выше, наблюдались веками на всех европейских географических картах), а армянское государство. Да, на протяжении истории армянские государства тоже существовали до 1918 года. Но ни одно из них не располагалась на Кавказе. Да, в древности существовали армянские государства. Но располагались они совсем не там, где находится сегодня Республика Армения. И та самая роспись, сделанная несколько веков назад на потолке одного из исторических зданий Ватикана, которую я продемонстрировал на конференции, показывает, что находилась эта Армения достаточно далеко от Эривана и Южного Кавказа (6). Массовое армянское присутствие на тех землях, где находится сегодня государство Армения, образованное в мае 1918 года, начинается с Туркманчайского договора, подписанного в 1828-м году.

Важно подчеркнуть, что сразу, как только в 1918 году образовались три независимые республики, Армения предъявила двум другим территориальные претензии (Грузии на Ахалкалаки и Борчалы и Азербайджану на Карабах и Нахчыван) и начала захватническую войну. И сегодня Армения называет армянскими в Азербайджане древние Албанские, а в Грузии древние грузинские церкви. Сегодня в Грузии тоже тлеет территориальный конфликт, но Армения не переводит его в горячую фазу. Поскольку в случае с Азербайджаном она позиционирует его именно, как войну мусульман против христиан и, к сожалению, иногда находит в этом сторонников. Но с христианской Грузией Ереван понимает, что этот номер не пройдет.

В этой связи неудивительно читать утверждение о мнимом "уничтожение христианского наследия" в Азербайджане. Однако мы хотели бы обратить внимание на другой аспект. Автор опубликованного письма не уточняет, о каком именно "уничтоженном христианском наследии" идёт речь. Азербайджан никогда - НИКОГДА! - не уничтожал на своей территории церкви и монастыри. Исключения составляет разве что советские период и навязанная властями СССР "борьба с религией", когда уничтожались и церкви, и мечети, и синагоги. А вот армянские пропагандисты, к сожалению, готовы объявлять "христианским наследием", к примеру, таблички с придуманными армянскими названиями оккупированных азербайджанских городов и сёл. Или "хачкары", установленные в память о солдатах и офицерах оккупационной армянской армии. Кто-то всерьёз полагает, что Азербайджан это "наследие" должен беречь и сохранять?

Ещё один пример. В 1992-м году Армения оккупирует азербайджанский город Лачин. Все его население было изгнано. Там свершилась сплошная "этническая чистка". В 1996-м году на месте домовладения азербайджанской семьи Ибрагимовых армянские оккупанты построили церковь - с использованием стройматериалов их разрушенного дома. Такое "христианское наследие" Азербайджан тоже обязан беречь и хранить?

Наконец, самое главное. Принято уважать границы и территориальную целостность. При распаде СССР и Азербайджан, и Армения были признаны в границах 1991 года. В случае с Азербайджаном эти границы включают Карабах. Следовательно, все действия Армении в Карабахе были агрессией и оккупацией. И все незаконные постройки времён оккупации не имеют никакого культурного иммунитета и считаться "ценным наследием" не могут по определению.

Мы также должны напомнить, что 20% территории Азербайджана, находившиеся под оккупацией Армении, стали ареной беспрецедентных этнических чисток. В результате оккупации были убиты или превращены в беженцев около 1 млн. граждан Азербайджана. Территория площадью в 10 000 км², размером с такую страну, как Ливан, или как четыре Люксембурга, была полностью разорена. Посмотрите, что осталось от самого большого города Агдама (7). Оккупированный Карабах стал ареной беспрецедентного в мировой истории урбицида. Здесь было разрушено всё: 64 из 67 мечетей, жилые дома, школы, больницы, музеи, картинные галереи, даже кладбища и усыпальницы.

За это варварство никто не принёс Азербайджану извинений, никто не был наказан, всё это было воспринято как должное. И теперь от Азербайджана требуют отчета, почему это власти нашей страны не стали беречь установленные оккупантами таблички с придуманными армянскими названиями азербайджанских городов!

Поэтому нам, как минимум, странно слышать моральные доводы об уничтожении исторического наследия от представителей армянской стороны. А госпоже Мариам Тер-Ованнисян мы посоветовали бы немного подучить международное гуманитарное право.