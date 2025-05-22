Автор: Мехти Ахмедзаде

22 мая 2025 года в Париж с официальным визитом прибыл президент Республики Конго Дени Сассу-Н'Гессо - по личному приглашению Эммануэля Макрона. Французская сторона не скрывает торжественности момента: ковровая дорожка, обеды, приветствия и лозунги о "углублении партнёрства". Всё как положено для бывшей метрополии, которая не может смириться с мыслью, что времена диктата - позади.

Макрону отчаянно нужно демонстрировать, что Франция всё ещё значима в Африке. После череды провалов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, где французские миссии выгоняли под крики толпы, Париж лихорадочно укрепляется там, где ещё остались связи. Но укрепляется как? Через протокольные жесты и громкие фразы - вместо равноправного диалога.

Визит Сассу-Н'Гессо - это не столько про Конго, сколько про саму Францию. Про её страх быть вытесненной другими игроками - Китаем, Турцией, Россией, Азербайджаном. Про стремление сохранить видимость влияния, даже если реальные рычаги уже утрачены. И потому - парижский приём должен напоминать старые добрые колониальные времена: мы пригласили, вы приехали, мы обсудили, вы кивнули. На такой расклад рассчитывает Макрон.

Но Африка - уже не та. И партнёры - тоже.

Пока Франция устраивает дипломатические спектакли, другие страны ведут дело. Тот же Азербайджан выстраивает отношения с Конго на базе взаимного уважения и конкретных проектов: модернизация нефтепереработки, сотрудничество в энергетике и климате, образовательные программы. Никаких поучений, никаких условий. Только партнёрство.

Франции это недоступно. Её внешняя политика в Африке - это язык протектората, а не сотрудничества. И в этом весь смысл визита: не встреча ради диалога, а жест отчаяния, попытка удержать контроль над тем, что уже давно перестало ей принадлежать.