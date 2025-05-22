https://news.day.az/politics/1754848.html Шахбаз Шариф посетит Азербайджан Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Азербайджан в рамках своего визита в Иран, Азербайджан и Турцию, который состоится на следующей неделе. Как передает Day.Az, источники в правительстве Пакистана сообщили, что в ходе визита Шахбаз Шариф проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками этих стран.
Шахбаз Шариф посетит Азербайджан
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Азербайджан в рамках своего визита в Иран, Азербайджан и Турцию, который состоится на следующей неделе.
Как передает Day.Az, источники в правительстве Пакистана сообщили, что в ходе визита Шахбаз Шариф проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками этих стран.
Он выразит благодарность за поддержку, оказанную во время недавнего конфликта с Индией. Кроме того, планируется обсудить актуальные региональные и международные вопросы.
Ранее мы сообщали, что Пакистан готов сотрудничать с Азербайджаном по антикоррупционным вопросам.
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