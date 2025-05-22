Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Азербайджан в рамках своего визита в Иран, Азербайджан и Турцию, который состоится на следующей неделе.

Как передает Day.Az, источники в правительстве Пакистана сообщили, что в ходе визита Шахбаз Шариф проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками этих стран.

Он выразит благодарность за поддержку, оказанную во время недавнего конфликта с Индией. Кроме того, планируется обсудить актуальные региональные и международные вопросы.

Ранее мы сообщали, что Пакистан готов сотрудничать с Азербайджаном по антикоррупционным вопросам.