https://news.day.az/politics/1755586.html В Баку поздравили Грузию - ФОТО Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию с Днем независимости. Как передает Day.Az, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети Х опубликована публикация. "Поздравляем друга, соседа и стратегического партнера Грузию с Днем независимости", - отмечается в публикации ведомства.
В Баку поздравили Грузию - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию с Днем независимости.
Как передает Day.Az, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети Х опубликована публикация.
"Поздравляем друга, соседа и стратегического партнера Грузию с Днем независимости", - отмечается в публикации ведомства.
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