В Баку поздравили Грузию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Грузию с Днем независимости.

Как передает Day.Az, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети Х опубликована публикация.

"Поздравляем друга, соседа и стратегического партнера Грузию с Днем независимости", - отмечается в публикации ведомства.