Вице-президент Турции поздравил Азербайджан

Радость по случаю Дня независимости Азербайджана является общей гордостью всего турецкого народа.

Как передаёт Day.Az, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в социальной сети X.

"Благодаря нашему крепнущему братству, основанному на принципе "одна нация - два государства", мы объединены общими идеалами и вместе строим наше будущее", - отметил он.

Вице-президент пожелал милости Аллаха всем шехидам, отдавшим жизни за независимость Азербайджана, и выразил глубокую признательность ветеранам.

"Сердечно поздравляю вас с Днём независимости!" - добавил Джевдет Йылмаз.