https://news.day.az/politics/1755855.html Вице-президент Турции поздравил Азербайджан Радость по случаю Дня независимости Азербайджана является общей гордостью всего турецкого народа. Как передаёт Day.Az, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в социальной сети X.
Вице-президент Турции поздравил Азербайджан
Радость по случаю Дня независимости Азербайджана является общей гордостью всего турецкого народа.
Как передаёт Day.Az, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в социальной сети X.
"Благодаря нашему крепнущему братству, основанному на принципе "одна нация - два государства", мы объединены общими идеалами и вместе строим наше будущее", - отметил он.
Вице-президент пожелал милости Аллаха всем шехидам, отдавшим жизни за независимость Азербайджана, и выразил глубокую признательность ветеранам.
"Сердечно поздравляю вас с Днём независимости!" - добавил Джевдет Йылмаз.
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