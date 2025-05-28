https://news.day.az/politics/1756257.html МИД Казахстана поздравил Азербайджан с Днем независимости Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало поздравление в официальной социальной сети X по случаю Дня независимости Азербайджана, передает Day.Az. "Мы тепло поздравляем наших коллег в Баку и выражаем сердечные пожелания азербайджанскому народу по случаю Дня Независимости.
МИД Казахстана поздравил Азербайджан с Днем независимости
Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало поздравление в официальной социальной сети X по случаю Дня независимости Азербайджана, передает Day.Az.
"Мы тепло поздравляем наших коллег в Баку и выражаем сердечные пожелания азербайджанскому народу по случаю Дня Независимости. Желаем Баку дальнейшего укрепления, процветания и благополучия!", - говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.
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