МИД Казахстана поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало поздравление в официальной социальной сети X по случаю Дня независимости Азербайджана, передает Day.Az.

"Мы тепло поздравляем наших коллег в Баку и выражаем сердечные пожелания азербайджанскому народу по случаю Дня Независимости. Желаем Баку дальнейшего укрепления, процветания и благополучия!", - говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.