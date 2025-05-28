https://news.day.az/politics/1756323.html Наши сердца наполняются гордостью, когда мы видим развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана - Мохаммад Шахбаз Шариф Когда мы видим в прекрасном Лачине развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, наши сердца наполняются гордостью.
Наши сердца наполняются гордостью, когда мы видим развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана - Мохаммад Шахбаз Шариф
Когда мы видим в прекрасном Лачине развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, наши сердца наполняются гордостью.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на Саммите с Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"В прошлом году мы встретились в трехстороннем формате в Астане и провели очень плодотворные дискуссии по вопросам, представляющим взаимный интерес. А сегодня в живописном Лачине мы намерены вывести трехстороннее партнерство на новый уровень в соответствии с желанием наших народов", - подчеркнул премьер-министр Пакистана.
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