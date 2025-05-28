Факел свободы, зажженный в 1918 году, ярко освещает путь Азербайджана

Успехи Азербайджана - предмет всеобщей гордости. Благодаря вкладу моего брата Ильхама Алиева, сотрудничество Турции и Азербайджана укрепляется день ото дня, с тем, чтобы стать примером взаимодействия не только для региона, но и всего мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая - Дню независимости.

Эрдоган призвал вынести уроки из прошлого и предпринять шаги в направлении устойчивого мира, доверия и добрососедства в регионе. "Мы верим в то, что победоносный Главнокомандующий Ильхам Алиев впишет свое имя в историю, и в качестве архитектора мира в регионе", - сказал турецкий лидер.

По его словам, Турция полна решимости и далее укреплять связи с братским Азербайджаном. "Мы будем рядом с азербайджанским народом и в горе, и в радости", - заверил турецкий лидер, выразив надежду на то, что братство Азербайджана и Турции продолжится вечно.

Он отметил, что также, как созданная в 1918 году в Азербайджане Республика была проявлением стремления к свободе и независимости, так и победа в Карабахе вносит вклад в укрепление и процветание современного Азербайджана. "Факел свободы, зажженный в 1918 году, сегодня еще более ярко освещает путь Азербайджана. Каждая нота, звучащая в освобожденном Карабахе - это голос возрождения народа Азербайджана", - сказал Президент Реджеп Тайип Эрдоган.