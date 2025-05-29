Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией об открытии Лачинского международного аэропорта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальных сетях публикацию по случаю открытия Лачинского международного аэропорта.

Как сообщает Day.Az, глава государства написал в своем посте:

"Пусть Лачинский аэропорт, который мы сегодня открыли вместе с моим братом Ильхамом Алиевым, станет символом турецко-азербайджанской дружбы и братства, принесет пользу и успех Азербайджану и нашему региону", - написал Эрдоган.