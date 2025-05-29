https://news.day.az/politics/1756403.html Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией об открытии Лачинского международного аэропорта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальных сетях публикацию по случаю открытия Лачинского международного аэропорта. Как сообщает Day.Az, глава государства написал в своем посте:
Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией об открытии Лачинского международного аэропорта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальных сетях публикацию по случаю открытия Лачинского международного аэропорта.
Как сообщает Day.Az, глава государства написал в своем посте:
"Пусть Лачинский аэропорт, который мы сегодня открыли вместе с моим братом Ильхамом Алиевым, станет символом турецко-азербайджанской дружбы и братства, принесет пользу и успех Азербайджану и нашему региону", - написал Эрдоган.
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