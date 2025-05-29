В Душанбе подчеркнута деятельность Азербайджана в рамках СВМДА

В Душанбе прошел форум на тему "Водная безопасность и климатическая устойчивость: решение экологических вызовов в странах-участницах СВМДА".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Форум был организован в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) при поддержке Секретариата СВМДА. Мероприятие стало частью Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников.

В ходе мероприятия были озвучены заявления от имени азербайджанского председательства в СВМДА и COP29. В них была особо подчеркнута значимость экологического компонента в рамках участия Азербайджана в СВМДА, а также приоритетное внимание к вопросам окружающей среды в контексте подготовки к COP29. Участникам была представлена информация о вкладе Азербайджана в укрепление водной безопасности и международного взаимодействия как на региональном, так и на глобальном уровне.

Участники обсудили последствия ускоренного таяния ледников в результате изменения климата для водной безопасности и отметили необходимость адаптационных мер и долгосрочной устойчивости. Особое внимание было уделено важности коллективных усилий и сотрудничества в сфере рационального водопользования.

Также были заслушаны доклады, посвящённые проблемам водной безопасности, обусловленным климатическими изменениями в странах СВМДА, и влиянию управления водными ресурсами на обеспечение продовольственной безопасности.