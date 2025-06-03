Бакинская инициативная группа призывает к международным мерам против современных форм колониализма

Колониализм по-прежнему представляет собой актуальный вызов, а не просто историческую несправедливость.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".

"Хоть и важно признать историческую несправедливость колониализма, однако мы не должны считать, что он остался в прошлом", - подчеркнул Аббасов. По его словам, колониальная политика до сих пор проявляется в различных формах - будь то политическое давление, экономические ограничения, культурное доминирование или институциональное неравенство.

С момента создания в июле 2023 года, на министерской встрече, БИГ взяла на себя задачу поддерживать международные усилия по борьбе с современными формами колониализма - через исследования, просветительскую деятельность и инклюзивный диалог.

"За последние два года мы провели около 30 международных мероприятий, посвященных таким территориям, как Гваделупа, Майотта, Карака, Французская Гвиана, Реюньон, Корсика, Мартиника и другим регионам, которые до сих пор находятся под колониальным управлением", - отметил он.

Аббасов подчеркнул, что подобные колониальные структуры противоречат принципам, закрепленным в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека и многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи. Он призвал использовать международные правовые механизмы, укреплять общественную осведомленность и развивать многостороннее сотрудничество для противодействия как прямым, так и скрытым формам колониализма.

"Цель конференции - углубить понимание того, как формировались, институционализировались и оправдывались колониальные идеологии, а главное - как их наследие продолжает влиять на современный мировой порядок", - сказал Аббасов.