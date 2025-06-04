Что посеешь, то и пожнешь: очевидная причина краха Армении

Автор: Акпер Гасанов

С интересным заявлением выступил соучредитель партии с веселым названием "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

"В предвыборной программе 2021 года партия "Гражданский договор" обещала сократить уровень бедности вдвое - с 26,4% до 13,2%. Однако за четыре года бедность составила 23,7%", - привел он удручающую статистику армянской экономической реальности.

Помимо жонглирования цифрами, были у Аракеляна и выводы.

"Это простой пример того, что даже проблемы, имеющие исключительно внутренние причины и решения, так и не были решены - несмотря на неожиданно благоприятную экономическую ситуацию последних лет. Во всех, абсолютно во всех сферах партия "Гражданский договор" провалила свои предвыборные обещания", - вынес он вердикт деятельности правящей в Армении партии.

По сути же, это был вердикт как премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всей его команде министров, так и армянскому обществу, которое всегда предпочитало жить в полном отрыве от реальности и с твердой верой в мифы и застольные тосты, а не в реальность. Совершенно очевидно, что начало конца Армении, как государства, имеющего хоть какие-то перспективы развития, было положено более тридцати лет назад.

Да, еще не обретя независимости, Армения избрала путь территориальных претензий к Азербайджану. Да, она оккупировала 20% территории нашей страны, разграбив ее, превратив в руины некогда процветающие места. Но ценой такого варварства стала самоизоляция Армении. Она была превращена в южно-кавказский региональный тупик. Все важнейшие региональные проекты были реализованы в обход Армении.

Также Армения получила закрытые границы с Азербайджаном и Турцией. Все это не могло не привести к краху армянской экономики и росту уровня бедности. Все те проблемы, в которых ныне оппозиция Армении обвиняет Никола Пашиняна, имели место и при Левоне Тер-Петросяне, и при Роберте Кочаряне, и при Серже Саргсяне. Разница лишь в том, что сейчас эти проблемы Армении ощущаются более остро.

Почему? Да потому, что Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность и поражающими воображение темпами восстанавливает освобожденные территории. Армения, таким образом, лишилась возможности обогащаться за счет грабежа наших земель. Плюс, ей теперь нужно как-то решать проблемы карабахских армян. Получается это у руководства Армении, прямо скажем, не очень удачно. И многие из армян, что проживали на временно оккупированных территориях нашей страны, предпочли перебраться в иные государства, не оставаясь в Армении.

Помимо чисто экономических и социальных проблем, в Армении накапливаются и внутриполитические проблемы и имеет место раскол в обществе. Целый ряд армянских политологов констатирует, что страна провалилась и на внешнеполитической арене, испортив отношения с Россией и не получив ничего ожидаемого от Запада. И все это происходит на фоне впечатляющих успехов Азербайджана. Это подтвердил и 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум.

"Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой, где доля нефти и газа в ВВП составляет чуть более 30%. Азербайджан проводит масштабные реформы, и наша экономика самодостаточна: внешний долг составляет менее 7% ВВП, а финансовые резервы превышают внешний долг в 14 раз. Нам удалось сократить бедность за счет справедливого распределения национального богатства, и сегодня уровень бедности составляет около 5%. Мы вложили большие средства в человеческий капитал, в образование, и уровень грамотности близок к ста процентам", - отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальной церемонии открытия 30-й юбилейной выставки Caspian Oil and Gas.

Цифры более, чем привлекательные. И не удивительно, что на открытии выставки Caspian Oil and Gas Expo 2025 старший советник Госдепа США Уайетт Тулки зачитал письмо президента Дональда Трампа. Глава ведущей мировой державы заявил, что США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в этом направлении.

Дональд Трамп отметил, что последние 30 лет "ознаменовались лидерством Азербайджана в энергетическом секторе региона и его приверженности глобальной энергетической безопасности".Также в этом письме были слова о том, что США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, которая делает это возможным.

"Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в этой важной сфере. Вместе мы сможем добиться большей энергетической независимости, устойчивого развития и экономического роста в будущем", - отметил американский лидер.

Но, помимо его слов, были еще и иные важные новости. Это консорциум "Шахдениз" объявил окончательное инвестиционное решение по новому проекту "Шахдениз Компрессия" (ШДК), который станет следующим этапом разработки газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Ожидается, что проект позволит добыть и экспортировать дополнительно около 50 миллиардов кубометров газа и почти 25 миллионов баррелей конденсата с месторождения. Безусловно, это увеличит геополитическую и геоэкономическую значимость и мощь Азербайджана. Кроме того, строительные работы, которые начнутся в конце нынешнего года, будут осуществляться с использованием местных ресурсов внутри страны и создадут до 4000 рабочих мест. Так что, как видим, Азербайджан занят подсчетом будущих прибылей, тогда как в Армении продолжают с грустью подсчитывать убытки от политики самоизоляции, что и привела эту страну к самому краю пропасти.